Galeria Silfra: a incrível fenda entre dois continentes que virou atração mundial Na Islândia, paisagens impressionantes surgem a cada passo. Um dos lugares mais fascinantes é Silfra, uma fenda entre as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia, onde é possível mergulhar em águas extremamente cristalinas. Por Flipar

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