Silfra: a incrível fenda entre dois continentes que virou atração mundial

Além da paisagem deslumbrante, Silfra permite tocar, ao mesmo tempo, as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia. A fenda marca o limite entre esses dois continentes, tornando o mergulho ainda mais singular.
Localizada a cerca de 50 km de Reykjavik, no Parque Nacional Þingvellir, Silfra é uma das atrações naturais mais famosas da Islândia. A fenda foi aberta por terremotos ocorridos em 1789, na região onde as placas tectônicas Norte-Americana e Eurasiática se afastam continuamente.
A água de Silfra passa por um processo natural de filtragem na rocha vulcânica por décadas, alcançando visibilidade de até 100 metros. Tão pura, ela pode ser bebida diretamente da fenda durante o mergulho.
As cores intensas de Silfra impressionam os mergulhadores. A incidência da luz solar sobre a água cristalina e as rochas da fenda cria diferentes tons de azul e verde, além de reflexos que podem adquirir nuances arroxeadas.
As paredes rochosas de Silfra são recobertas por musgos e algas adaptados ao ambiente gelado. Essa vegetação, combinada com a água cristalina, cria um cenário subaquático de rara beleza.
Silfra está sobre a Dorsal Meso-Atlântica, uma extensa cadeia submarina onde as placas tectônicas se afastam continuamente. Por isso, a Islândia concentra intensa atividade vulcânica e abriga alguns dos vulcões mais ativos do planeta.
A água de Silfra vem do derretimento da geleira Langjökull, uma das maiores da Islândia. Após percorrer o subsolo por décadas, ela chega à fenda extremamente pura, fria e cristalina.
Antes do mergulho, os visitantes vestem roupa seca especial, além de luvas, máscara e nadadeiras. O equipamento protege do frio intenso e ajuda na flutuação, já que a água de Silfra permanece entre 2 °C e 4 °C durante todo o ano.
Apesar da água gelada, a experiência é considerada inesquecível pela beleza do cenário. Mergulhadores certificados podem explorar a fenda com cilindro, alcançando profundidades de cerca de 18 metros.