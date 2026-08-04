Galeria Cidades da América do Norte onde chove com frequência A América do Norte abriga cidades conhecidas pelo alto volume de chuvas, influenciadas pela proximidade do oceano, pelo relevo montanhoso e por sistemas climáticos. Embora essenciais para o abastecimento de água e os ecossistemas, as precipitações frequentes também podem provocar alagamentos e outros transtornos. Por Flipar

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