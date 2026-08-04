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Cidades da América do Norte onde chove com frequência

A América do Norte abriga cidades conhecidas pelo alto volume de chuvas, influenciadas pela proximidade do oceano, pelo relevo montanhoso e por sistemas climáticos. Embora essenciais para o abastecimento de água e os ecossistemas, as precipitações frequentes também podem provocar alagamentos e outros transtornos.

Por Flipar
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Ketchikan (Alasca, EUA) – Localizada no sudeste do Alasca, recebe umidade constante do Pacífico. Isso mantém suas florestas exuberantes, mas chuvas intensas e neblina são comuns.

Divulgação/Alaska DOT/PF

Mobile (Alabama, EUA) – O clima subtropical e a proximidade com o Golfo do México trazem tempestades frequentes. Isso favorece a vegetação, mas também gera risco de furacões e enchentes

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New Orleans (Louisiana, EUA) – A cidade recebe chuvas abundantes devido à umidade do Golfo do México. Isso mantém os pântanos vivos, mas inundações e furacões são ameaças constantes.

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Seattle (Washington, EUA) – A umidade do Oceano Pacífico e o efeito das montanhas causam chuvas finas e persistentes. Isso mantém as florestas saudáveis, mas os dias nublados são frequentes.

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Miami (Flórida, EUA) – O clima tropical traz chuvas fortes, especialmente no verão. Isso alimenta os Everglades, mas tempestades podem provocar enchentes e furacões.

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Vancouver (Colúmbia Britânica, Canadá) – A cidade recebe umidade intensa do Pacífico e chuvas durante grande parte do ano. Isso mantém suas florestas verdes, mas o tempo chuvoso pode ser desmotivador.

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Hilo (Havaí, EUA) – A umidade trazida pelo Pacífico faz de Hilo uma das cidades mais chuvosas dos EUA. Isso ajuda na fertilidade do solo vulcânico, mas pode atrapalhar o turismo.

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Toronto (Ontário, Canadá) – O clima continental e a influência dos Grandes Lagos trazem chuvas regulares. Isso contribui para a abundância de água potável, mas pode causar enchentes repentinas

Imagem de Yinan Chen por Pixabay

Charleston (Carolina do Sul, EUA) – A umidade do Atlântico e as tempestades tropicais trazem chuvas intensas. Isso mantém os pântanos e florestas, mas aumenta o risco de inundações.

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Portland (Oregon, EUA) – A cidade tem chuvas frequentes devido à proximidade com o Pacífico e barreiras montanhosas. Isso favorece a agricultura e florestas, mas o céu cinza predomina.

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Québec (Canadá) – O clima continental traz chuvas no verão e neve intensa no inverno. Isso mantém os rios e lagos cheios, mas pode causar alagamentos.

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Tampa (Flórida, EUA) – O clima tropical gera chuvas intensas, especialmente no verão. Isso mantém a vegetação rica, mas a cidade é vulnerável a tempestades e furacões.

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Halifax (Nova Escócia, Canadá) – A cidade recebe muitas chuvas devido à influência do Atlântico. Isso beneficia a pesca e os portos, mas tempestades frequentes podem atrapalhar a vida urbana.

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