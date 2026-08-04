Estilo de Vida Lareiras: charme, aconchego e elegância para a decoração Desde os primórdios da humanidade, o fogo desempenhou um papel essencial na sobrevivência, oferecendo calor, proteção e a possibilidade de preparar alimentos. Ao longo do tempo, ele também se tornou um ponto de encontro, fortalecendo a convivência entre as pessoas. Por Flipar

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