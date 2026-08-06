Jaguariúna lidera ranking e se consolida como uma das cidades mais inteligentes do Brasil

O resultado é baseado na análise de 74 indicadores distribuídos em 11 áreas, como mobilidade, educação, economia, urbanismo, saúde, tecnologia, segurança e governança. O estudo avalia o desempenho de 656 municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes.
Os bons resultados refletem avanços em saneamento e infraestrutura, com ampla cobertura de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e atendimento praticamente universal na coleta de resíduos. A cidade também se destaca pela alta conectividade, com internet de alta velocidade e cobertura de 5G em cerca de 99% do município.
Na educação, Jaguariúna se destacou por indicadores como bom desempenho no Ideb, alta qualificação dos professores e baixos índices de abandono escolar. Também contribuíram para o resultado a média do Enem da rede pública e os investimentos realizados no setor.
No campo econômico, Jaguariúna reúne um mercado de trabalho diversificado, crescimento no número de empresas e empregos e forte presença do setor de tecnologia. O município também se destaca por figurar entre os maiores PIBs per capita do Brasil.
Localizada na Região Metropolitana de Campinas, Jaguariúna também se destaca pelas iniciativas de preservação ambiental. Projetos de recuperação de mananciais, gestão sustentável e certificações como o Programa Município VerdeAzul reforçam a qualidade de vida e o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável.
No turismo, um dos principais atrativos é o passeio de Maria Fumaça, que liga a Estação Anhumas, em Campinas, a Jaguariúna. Na cidade, os visitantes podem conhecer o Museu Ferroviário, com locomotivas, peças e fotografias que preservam a história da antiga Companhia Mogiana.
Segundo o Censo 2022 do IBGE, Jaguariúna tinha 59.347 habitantes distribuídos em 141,39 km². Embora seja um município de porte médio, destacou-se no Ranking Connected Smart Cities, reforçando sua posição entre as cidades brasileiras mais bem avaliadas em planejamento urbano, gestão pública e qualidade dos serviços.