Galeria Jaguariúna lidera ranking e se consolida como uma das cidades mais inteligentes do Brasil Jaguariúna (SP) liderou, pelo quarto ano consecutivo, o Ranking Connected Smart Cities entre os municípios de 50 mil a 100 mil habitantes. A cidade também conquistou o 11º lugar na classificação geral, ficou em 7º no Sudeste e se destacou em Educação (2º), Urbanismo (3º) e Economia (6º). Por Flipar

Divulgac?a?o/Prefeitura de Jaguariu?na