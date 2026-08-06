Cochilo ao vivo de jornalista da TV americana repercute e mobiliza mensagens de apoio nas redes sociais

A cena aconteceu enquanto uma reportagem ao vivo era exibida e, quando a repórter 'devolveu' para o estúdio, a âncora apareceu com os olhos fechados e a cabeça apoiada sobre as mãos. O vídeo se espalhou rapidamente pela internet, mas, em vez de críticas, grande parte das reações foi de solidariedade à âncora.