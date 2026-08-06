Cochilo ao vivo de jornalista da TV americana repercute e mobiliza mensagens de apoio nas redes sociais

A cena aconteceu enquanto uma reportagem ao vivo era exibida e, quando a repórter 'devolveu' para o estúdio, a âncora apareceu com os olhos fechados e a cabeça apoiada sobre as mãos. O vídeo se espalhou rapidamente pela internet, mas, em vez de críticas, grande parte das reações foi de solidariedade à âncora.
Muitos internautas lembraram que Dominique teve um bebê há pouco tempo e enfrenta a rotina intensa de apresentar um jornal matinal ao mesmo tempo em que cuida de dois filhos pequenos. 'O cansaço de quem acabou de ter bebê é algo totalmente diferente', escreveu um seguidor.
Alguns internautas também levantaram questionamentos sobre a equipe técnica da emissora, argumentando que alguém da produção poderia ter percebido o momento de cansaço e alertado a apresentadora antes que a imagem voltasse ao ar.
Depois do programa, o colega de bancada Ernie Freeman entrou no clima da repercussão e publicou uma foto ao lado de Dominique nas redes sociais, na qual ela simulava outro cochilo. Em tom bem-humorado, ele sugeriu que a jornalista aproveitasse para descansar mais um pouco.
A privação de sono pode provocar consequências importantes para a saúde física e mental. Dormir menos do que o necessário reduz a atenção, prejudica a memória, dificulta a concentração e aumenta a chance de erros em atividades cotidianas e profissionais. A falta de descanso também afeta o humor, favorece irritabilidade, ansiedade e estresse.