‘Lagoa dos Ventos’: complexo no sertão do Piauí abastece milhões de casas e lidera geração eólica no Brasil

Além de fortalecer a matriz energética limpa do Brasil, o Lagoa dos Ventos impulsiona a economia regional com investimentos, geração de empregos e melhorias na infraestrutura local. O crescimento do setor também consolida o Nordeste como líder nacional em energia eólica, atraindo novos projetos e estimulando o desenvolvimento tecnológico.
Outros exemplos de complexos eólicos de destaque no Brasil são o Complexo Campo Largo, na Bahia, com 22 parques eólicos no município de Sento Sé, e o Complexo Chuí, no Rio Grande do Sul, que entrou em operação entre 2015 e 2016 e soma 28 parques eólicos.