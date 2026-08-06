Economia

‘Lagoa dos Ventos’: complexo no sertão do Piauí abastece milhões de casas e lidera geração eólica no Brasil

Antes visto apenas como uma região marcada pelo clima seco, o sertão do Piauí tornou-se um dos principais símbolos da transição energética brasileira. É ali que está o complexo eólico Lagoa dos Ventos, empreendimento da Enel reconhecido como o maior parque de energia dos ventos em operação no Brasil e na América Latina.

Por Flipar
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Além de fortalecer a matriz energética limpa do Brasil, o Lagoa dos Ventos impulsiona a economia regional com investimentos, geração de empregos e melhorias na infraestrutura local. O crescimento do setor também consolida o Nordeste como líder nacional em energia eólica, atraindo novos projetos e estimulando o desenvolvimento tecnológico.

Reprodução/Enel Brasil

Outros exemplos de complexos eólicos de destaque no Brasil são o Complexo Campo Largo, na Bahia, com 22 parques eólicos no município de Sento Sé, e o Complexo Chuí, no Rio Grande do Sul, que entrou em operação entre 2015 e 2016 e soma 28 parques eólicos.

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