Economia ‘Lagoa dos Ventos’: complexo no sertão do Piauí abastece milhões de casas e lidera geração eólica no Brasil Antes visto apenas como uma região marcada pelo clima seco, o sertão do Piauí tornou-se um dos principais símbolos da transição energética brasileira. É ali que está o complexo eólico Lagoa dos Ventos, empreendimento da Enel reconhecido como o maior parque de energia dos ventos em operação no Brasil e na América Latina. Por Flipar

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