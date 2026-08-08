Animais Lanolina: a origem curiosa de um ingrediente presente em inúmeros cosméticos A lanolina é uma substância muito usada em cosméticos, mas a origem dela pode causar certa estranheza em algumas pessoas. Frequentemente chamada de 'cera de lã', a lanolina é uma espécie de cera gordurosa produzida pelas glândulas sebáceas das ovelhas e fica impregnada na lã do animal. Por Flipar

Reprodução/Freepik