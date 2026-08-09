Galeria Irritado? Veja alimentos que podem contribuir para o bom humor A alimentação é uma grande aliada para quem quer melhorar o humor. Escolher os alimentos certos ajuda o nosso organismo a regular melhor o hormônios e a trazer sensação de bem-estar. Veja alimentos que nos deixam mais bem-humorados. Por Flipar

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