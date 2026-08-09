Irritado? Veja alimentos que podem contribuir para o bom humor

Leite e iogurte desnatado - O leite e iogurte desnatado são ótimas fontes de cálcio, mineral que elimina a tensão, reduz o nervosismo e irritabilidade. Recomenda-se duas a três porções por dia.
Banana e abacate - Banana é rica em potássio, carboidrato e magnésio, além de fonte de vitamina B6. Isso ajuda a ter um sono tranquilo e diminuir a ansiedade, assim como o abacate.
Ovos - Eles são uma boa fonte de tiamina e niacina (vitaminas do complexo B), que colaboram com o bom humor. Uma unidade no dia é recomendada.
Mel - Ele estimula a produção de serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Duas colheres de sobremesa, ao dia, são suficientes.
Carnes magras e peixes - Atum e salmão são ótimas opções diárias, pois contém triptofano, presente na proteína, que ajuda no combate da depressão e melhora o humor.
Grão-de-bico - Também conta com triptofano, ou seja, combate a depressão e ansiedade. Cerca de duas colheres por dia são suficientes, com o grão podendo ser misturado a cereais integrais e legumes.
Folhas verdes - Uma alimentação com consumo elevado de folato (importante vitamina do complexo B) está associada a menor prevalência de sintomas depressivos. Ele está presente nas hortaliças folhosas verde-escuras (espinafre, brócolis, alface).
Aveia e centeio - Ambos são ricos em vitaminas do complexo B e vitamina E. É necessário ingerir ao menos três colheres por dia para começar a ver o efeito em seu organismo.
Carboidratos complexos - Alimentos como pães e cereais integrais (trigo, arroz) vão estimular a produção do neurotransmissor serotonina, que ajuda a reduzir as sensações de depressão.