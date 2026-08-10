Animais Quetzal: ave de beleza exuberante encanta observadores ao redor do mundo O quetzal é uma das aves mais fascinantes das Américas, pois combina beleza, simbolismo e importância ecológica. Encontrado nas florestas tropicais da América Central e do sul do México, ele encanta pela plumagem vibrante e pela longa cauda verde dos machos, tornando-se um verdadeiro ícone cultural e natural. Por Flipar

Reprodução do Flickr Alejandro Insegna