Galeria Descubra a explicação: Por que não conseguimos fazer cócegas em nós mesmos? As cócegas são uma reação espontânea do corpo humano que causam curiosidade. Ao interpretar certos toques como estímulos inesperados, o cérebro provoca risos involuntários e respostas rápidas, funcionando como um mecanismo de defesa. Por Flipar

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