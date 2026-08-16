Estilo de Vida Práticas e versáteis, mochilas atravessam a história e ganham diferentes usos; conheça sua origem Versátil e prática, a mochila é uma grande aliada no dia a dia. Ao distribuir o peso entre os ombros, proporciona liberdade de movimento e pode tornar o transporte de objetos mais confortável. A ideia de carregar pertences nas costas, porém, é muito antiga, com registros de diferentes povos utilizando estruturas e recipientes rudimentares para essa finalidade. Por Flipar

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