Estilo de Vida Equilíbrio entre corpo e mente: conheça a ioga e seus benefícios para o bem-estar A ioga reúne milhões de praticantes em todo o mundo e está associada à busca pelo equilíbrio entre corpo e mente. A prática combina posturas, técnicas de respiração e meditação, além de elementos filosóficos e espirituais voltados ao bem-estar e à consciência corporal. Por Flipar

Funcionários da Emirates batem recorde com aula de ioga no deserto de Dubai