Galeria Maracujá tem sabor marcante e propriedades medicinais conhecidas há gerações Conhecido popularmente por seu efeito calmante, o maracujá se destaca tanto pelo sabor marcante quanto por seus diferentes usos. Seus frutos e folhas são aproveitados há gerações, seja na culinária, seja em preparações tradicionais da medicina popular. Por Flipar

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