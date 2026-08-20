Contran atualiza regras da Lei Seca e amplia fiscalização para outras drogas

As novas regras entram em vigor com a publicação da resolução no Diário Oficial da União, mas parte das mudanças terá prazo maior para ser aplicada. As alterações que envolvem fichas de fiscalização e códigos de enquadramento passarão a valer 60 dias depois. Até lá, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito deverão continuar usando os códigos atuais. A resolução não cria novas infrações nem modifica as penalidades previstas no CTB. O seu objetivo é atualizar e padronizar os procedimentos de fisc