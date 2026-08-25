Celebridades e TV Tony Ramos faz 78 anos: a trajetória de um dos maiores nomes da TV brasileira Tony Ramos completa 78 anos em 25 de agosto de 2026. No ar atualmente como Otoniel, em “Quem Ama Cuida”, novela das 21h da Globo, o ator tem mais de seis décadas dedicadas à dramaturgia. Com o nome de batismo Antônio de Carvalho Barbosa, ele nasceu em Arapongas (PR), em 1948, e iniciou a vida profissional ainda adolescente. Sua estreia em novelas ocorreu em “A Outra”, da extinta TV Tupi, em 1965. Na mesma emissora, participou de mais de 16 produções e ganhou seu primeiro papel de maior destaque Por Flipar

Manoella Mello/Divulgação TV Globo