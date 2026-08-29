Netflix estreia “O Homem que Sussurra”, suspense com Robert De Niro e Adam Scott

O elenco conta com nomes de peso como Robert De Niro, vencedor de dois Oscars por 'O Poderoso Chefão II' e 'Touro Indomável'; Michael Keaton, indicado ao Oscar; Adam Scott, conhecido por séries como 'Parks and Recreation' e 'Severance'; além de Michelle Monaghan, Hamish Linklater, John Carroll Lynch e Owen Teague.
A direção fica a cargo de James Ashcroft, responsável pelos filmes 'Coming Home in the Dark', de 2021, e 'The Rule of Jenny Pen', de 2024. Anthony e Joe Russo produzem o longa. Os irmãos são conhecidos por dirigir 'Vingadores: Guerra Infinita' e 'Vingadores: Ultimato', lançados pela Marvel Studios em 2018 e 2019, respectivamente.
A história é baseada no livro 'O Homem Sussurro' de Alex North, publicado em 2019. O escritor britânico, pseudônimo de Steve Mosby, lançou seu romance de estreia sob esse nome naquele ano, publicado no Brasil com o título de 'O Homem dos Sussurros'. A obra se tornou um best-seller e projetou o autor no gênero policial.
Na história, Tom Kennedy, vivido por Adam Scott, é um escritor de romances policiais que se muda com o filho de oito anos, Jake, para uma pequena cidade após a morte da esposa. A ideia é recomeçar em um lugar tranquilo, embora a cidade tenha sido, no passado, palco dos crimes de um sequestrador e assassino de crianças conhecido como 'Homem que Sussurra', capturado quinze anos antes do início da história.
Tudo muda quando novos desaparecimentos na cidade sugerem o surgimento de um criminoso com o mesmo padrão. Jake, que já relatava ouvir sussurros durante a noite, acaba sequestrado, o que leva Tom a procurar a ajuda do pai, o detetive aposentado Pete Willis, interpretado por Robert De Niro, com quem não mantinha contato.
A investigação também fica sob responsabilidade da detetive local Amanda Beck, personagem de Michelle Monaghan, que percebe semelhanças perturbadoras entre os novos casos e os crimes cometidos quinze anos antes.
Aliás, Robert De Niro já protagonizou outros projetos da Netflix, como 'O Irlandês', filme de Martin Scorsese lançado em 2019 e um dos títulos mais aclamados da plataforma, inclusive, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. O ator também estrelou a série 'Dia Zero', lançada em 2025.