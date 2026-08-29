Netflix estreia “O Homem que Sussurra”, suspense com Robert De Niro e Adam Scott

Na história, Tom Kennedy, vivido por Adam Scott, é um escritor de romances policiais que se muda com o filho de oito anos, Jake, para uma pequena cidade após a morte da esposa. A ideia é recomeçar em um lugar tranquilo, embora a cidade tenha sido, no passado, palco dos crimes de um sequestrador e assassino de crianças conhecido como 'Homem que Sussurra', capturado quinze anos antes do início da história.