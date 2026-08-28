Relembre roubos de peças milionárias ao redor do mundo

Famoso quadro pintado pelo renascentista italiano Leonardo Da Vinci, a Monalisa foi roubada em 1911 do Museu do Louvre, um dos principais do mundo, em Paris, na França. Foi o episódio o responsável por dar tanta fama à peça. Foi recuperado dois anos depois.Domínio Público
13 anos depois de ser 'aposentada' após ser conquistada pela terceira vez pela Seleção Brasileira em um Mundial, a taça Jules Rimet, exposta na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foi roubada, e nunca mais encontrada. Em 1983, dois homens invadiram o local, roubaram o troféu, e o derreteram em barras de ouro.STAFF/AFP
O assalto a um carregamento de diamantes no aeroporto de Bruxelas, em 2013, foi um dos maiores da história. Oito ladrões disfarçados de policiais invadiram a pista armados e levaram a carga, com valor estimado em US$ 50 milhões (R$ 259,68 milhões).Karishma Gokani/Universidade de Warwick
Outro roubo marcante aconteceu no Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, nos Estados Unidos. Lá, em 1990, dois bandidos disfarçados de policiais enganaram vigias e os renderam. Em seguida, roubaram 13 obras de arte. Somadas, tinham valor estimado em US$ 500 milhões (R$ 2,61 bilhões). As obras jamais foram achadas.Reprodução / 'X'/ @CactusJuliette
Uma moeda de ouro de 100kg foi roubada do Museu Bode, em Berlim, na capital da Alemanha. Em 2017, a peça canadense de ouro maciço conhecida como 'Big Maple Leaf' foi colocada em um carrinho de mão e levada por trilhos de trem. Depois, a peça, avaliada em cerca de US$ 4,3 milhões (mais de R$ 23 milhões), foi partida e vendida em partes.Reprodução / 'X' / @ALuizCosta
Dois anos depois do episódio da moeda, 21 artefatos cravejados de diamantes foram roubados do museu Green Vault, na Alemanha, em 2019. Os objetos tinham valor inestimável. Nenhum artefato jamais foi encontrado. A carga roubada continha algumas das joias histórias mais valiosas da história.Joias roubadas em novembro de 2019 do museu Green Vault, na Alemanha
Caso mais recente aconteceu nessa quinta-feira (27/8), na Áustria, onde colar com 673 pedras preciosas foi roubado de museu