Relembre roubos de peças milionárias ao redor do mundo

Taça Jules Rimet

13 anos depois de ser 'aposentada' após ser conquistada pela terceira vez pela Seleção Brasileira em um Mundial, a taça Jules Rimet, exposta na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foi roubada, e nunca mais encontrada. Em 1983, dois homens invadiram o local, roubaram o troféu, e o derreteram em barras de ouro.