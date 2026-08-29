Galeria A história do gesso e suas múltiplas utilidades O gesso, derivado do sulfato de cálcio, teve diferentes usos na Roma Antiga, inclusive em práticas funerárias. Pesquisas em York, no norte da Inglaterra, revelaram seu emprego em sepultamentos. Os achados ajudam a ampliar a compreensão sobre como os romanos lidavam com a morte de bebês. Por Flipar

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