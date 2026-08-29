Animais Lagartas se unem para confundir e afastar predadores Na Serra do Itatins, em Peruíbe, São Paulo, lagartas passaram a se unir na tentativa de parecer um animal maior e, assim, assustar predadores. Especialistas alertam que estes insetos da família Saturniidae podem representar risco mortal. Elas ainda se camuflam e se alimentam em grupo nos troncos das árvores. Por Flipar