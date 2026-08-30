Galeria Como aproveitar as cascas para turbinar bebidas e ser criativo nos sabores Ao preparar frutas, é comum descartar as cascas sem pensar duas vezes. No entanto, elas podem ser aproveitadas em chás, sucos e outras bebidas, agregando sabor e nutrientes. Confira algumas opções que merecem ser usadas. Por Flipar

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