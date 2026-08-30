Estilo de Vida Por que todo mundo usa sauna na Finlândia? O que leva a essa mania nacional? Os finlandeses amam usar a sauna (seja úmida, como na foto, ou seca). O país é uma referência no assunto. Praticamente todas as casas têm sauna. São 3,3 milhões de sauna para 5,3 milhões de habitantes! Por Flipar

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