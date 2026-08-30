Galeria Belas e controversas: por que as papoulas estão ligadas ao ópio e a poderosos medicamentos As papoulas pertencem à família Papaveraceae, que reúne plantas de diferentes gêneros e espécies. Muitas são herbáceas, anuais ou perenes, e chamam atenção pelas flores vistosas e geralmente delicadas. O gênero Papaver é um dos mais conhecidos dessa família. Por Flipar

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