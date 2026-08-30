Galeria Como é a vida no Turcomenistão, um dos países mais fechados do mundo O Turcomenistão é um dos países conhecidos por impor regras rígidas à população, como definir até a cor dos automóveis. Assim como ocorre na Coreia do Norte, trata-se de um Estado com forte controle sobre o cotidiano do povo. Por Flipar

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