Mais de mil árvores e 775 cômodos: veja como é o Palácio de Buckingham, um dos maiores símbolos da monarquia britânica

Entre os ambientes mais conhecidos estão a Sala do Trono, a Sala de Baile, a Galeria de Imagens e a Grande Sala de Recepção. O palácio também abriga uma das maiores coleções de arte associadas à Coroa, com obras de importantes artistas e objetos históricos. Na parte externa, há uma área de pouso de helicópteros, um lago e uma quadra de tênis.