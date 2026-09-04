Relógio de Praga: a maravilha medieval que encanta visitantes há mais de 600 anos

Chamado de Orloj, o relógio foi criado em 1410 pelo relojoeiro Mikuláš de Kada?, com cálculos do astrônomo Jan Šindel. Seu mostrador astronômico indica as horas e acompanha, entre outras informações, as posições do Sol e da Lua no céu.
Além do mostrador astronômico, o Orloj possui um calendário circular decorado com medalhões que representam os meses do ano e os signos do Zodíaco. O conjunto também é famoso pela procissão dos Doze Apóstolos, figuras que aparecem nas janelas do relógio em determinados horários.
As figuras que ganham vida Além dos apóstolos, figuras nas laterais do relógio participam do espetáculo, incluindo a Morte, representada por um esqueleto. Ao marcar a hora, ela movimenta uma ampulheta, enquanto outras figuras também se mexem, compondo a famosa apresentação.
O mostrador astronômico funciona como uma representação do céu visto a partir de Praga e reúne diferentes sistemas de medição do tempo. É possível acompanhar informações como a posição do Sol e da Lua e distinguir períodos do dia, como amanhecer e anoitecer.
Em maio de 1945, durante a Revolta de Praga contra a ocupação nazista, o prédio da antiga prefeitura foi atingido e incendiado. O Orloj sofreu graves danos, mas suas peças foram restauradas e o relógio voltou a funcionar em 1948.
Uma famosa lenda conta que autoridades de Praga teriam cegado o mestre Hanuš para impedi-lo de construir outro relógio semelhante. A história, porém, não é considerada verdadeira: Hanuš fez modificações posteriores no Orloj, mas não foi seu criador original.
Instalado na torre da Prefeitura da Cidade Velha, o Orloj atravessou guerras, reparos e diversas restaurações ao longo dos séculos. Ainda hoje, suas apresentações atraem multidões à Praça da Cidade Velha e fazem dele um dos símbolos mais famosos de Praga.