Galeria Relógio de Praga: a maravilha medieval que encanta visitantes há mais de 600 anos O Relógio Astronômico de Praga, na República Tcheca, é um dos mais antigos do mundo ainda em funcionamento. Instalado em 1410, o famoso Orloj atravessou mais de seis séculos de história e se tornou uma das grandes atrações da capital tcheca. Por Flipar

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