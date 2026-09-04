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Relógio de Praga: a maravilha medieval que encanta visitantes há mais de 600 anos

O Relógio Astronômico de Praga, na República Tcheca, é um dos mais antigos do mundo ainda em funcionamento. Instalado em 1410, o famoso Orloj atravessou mais de seis séculos de história e se tornou uma das grandes atrações da capital tcheca.

Por Flipar
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Chamado de Orloj, o relógio foi criado em 1410 pelo relojoeiro Mikuláš de Kada?, com cálculos do astrônomo Jan Šindel. Seu mostrador astronômico indica as horas e acompanha, entre outras informações, as posições do Sol e da Lua no céu.

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Além do mostrador astronômico, o Orloj possui um calendário circular decorado com medalhões que representam os meses do ano e os signos do Zodíaco. O conjunto também é famoso pela procissão dos Doze Apóstolos, figuras que aparecem nas janelas do relógio em determinados horários.

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As figuras que ganham vida Além dos apóstolos, figuras nas laterais do relógio participam do espetáculo, incluindo a Morte, representada por um esqueleto. Ao marcar a hora, ela movimenta uma ampulheta, enquanto outras figuras também se mexem, compondo a famosa apresentação.

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O mostrador astronômico funciona como uma representação do céu visto a partir de Praga e reúne diferentes sistemas de medição do tempo. É possível acompanhar informações como a posição do Sol e da Lua e distinguir períodos do dia, como amanhecer e anoitecer.

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Em maio de 1945, durante a Revolta de Praga contra a ocupação nazista, o prédio da antiga prefeitura foi atingido e incendiado. O Orloj sofreu graves danos, mas suas peças foram restauradas e o relógio voltou a funcionar em 1948.

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Uma famosa lenda conta que autoridades de Praga teriam cegado o mestre Hanuš para impedi-lo de construir outro relógio semelhante. A história, porém, não é considerada verdadeira: Hanuš fez modificações posteriores no Orloj, mas não foi seu criador original.

James Grimmelmann

Instalado na torre da Prefeitura da Cidade Velha, o Orloj atravessou guerras, reparos e diversas restaurações ao longo dos séculos. Ainda hoje, suas apresentações atraem multidões à Praça da Cidade Velha e fazem dele um dos símbolos mais famosos de Praga.

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