Hortelã ou menta? Entenda as diferenças entre essas ervas tão parecidas

Os nomes populares podem variar bastante de uma região para outra: uma mesma planta pode ser chamada de menta ou hortelã, dependendo do lugar. Por isso, pessoas podem usar o mesmo nome para espécies diferentes — ou nomes diferentes para a mesma espécie —, aumentando a confusão entre elas.
Mentha é o gênero botânico que reúne diversas plantas conhecidas popularmente como mentas ou hortelãs, com dezenas de espécies e muitos híbridos e variedades. Entre elas estão a hortelã-verde (Mentha spicata) e a hortelã-pimenta (Mentha × piperita), um híbrido natural.
Espécies do gênero Mentha podem se cruzar com facilidade, originando numerosos híbridos com características semelhantes às plantas de origem. Essa capacidade de hibridização, somada à grande variação dentro das espécies, pode tornar a identificação botânica bastante complexa.
Espécies do gênero Mentha podem se cruzar com facilidade, originando numerosos híbridos com características semelhantes às plantas de origem. Essa capacidade de hibridização, somada à grande variação dentro das espécies, pode tornar a identificação botânica bastante complexa.
A menta, especialmente as variedades com maior concentração de mentol, costuma apresentar folhas mais pontudas e sabor mais intenso e refrescante. Por esse motivo, é usada com frequência em balas, pastas de dente, cosméticos e produtos de uso medicinal. Na culinária, também se destaca pelo sabor marcante.
Apesar das diferenças de aroma e sabor, tanto a menta quanto a hortelã são tradicionalmente utilizadas após as refeições e associadas ao bem-estar digestivo. Seus compostos aromáticos também são responsáveis pela característica sensação de frescor. Por isso, as duas plantas são populares em chás, alimentos e diferentes preparações caseiras.
Depois de colhidas, menta e hortelã tendem a murchar rapidamente se não forem bem armazenadas. Na geladeira, podem ser mantidas com os talos em um recipiente com um pouco de água ou envolvidas em papel levemente úmido. As folhas também podem ser congeladas para uso posterior em bebidas e receitas.