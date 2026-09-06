Estilo de Vida Lugares supercoloridos que encantam os visitantes com beleza e leveza Cidades, bairros e vilarejos de vários lugares do planeta mostram como a criatividade humana ou a própria natureza podem criar cenários dignos de um cartão-postal. Existem lugar supercolorifos que trazem alto astral e beleza que conquistam os visitantes. Por Flipar

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