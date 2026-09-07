Galeria Independência do Brasil: conheça os grandes personagens que ajudaram a libertar países da América do Sul A Independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. O episódio marcou a ruptura política com Portugal, embora o reconhecimento português só tenha ocorrido em 1825. A data tornou-se um dos principais marcos da história nacional. Por Flipar

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