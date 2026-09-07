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Independência do Brasil: conheça os grandes personagens que ajudaram a libertar países da América do Sul

A Independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. O episódio marcou a ruptura política com Portugal, embora o reconhecimento português só tenha ocorrido em 1825. A data tornou-se um dos principais marcos da história nacional.

Por Flipar
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Dom Pedro I foi o principal personagem da Independência e proclamou a separação de Portugal com o célebre “Independência ou Morte”. José Bonifácio, conhecido como Patriarca da Independência, também teve papel decisivo na articulação política do processo. Juntos, tornaram-se figuras centrais daquele momento histórico.

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Assim como Dom Pedro I se tornou um dos principais nomes da Independência do Brasil, outros países da América do Sul também têm grandes personagens ligados à sua emancipação. Líderes políticos e militares comandaram movimentos contra o domínio colonial. A seguir, conheça alguns dos principais nomes desse processo.

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Bernardo O’Higgins — Considerado um dos “Pais da Pátria”, foi um dos principais líderes da independência do Chile, formalizada em 12 de fevereiro de 1818. Governou como diretor supremo entre 1817 e 1823, quando renunciou em meio a uma crise política. Exilou-se no Peru, onde morreu em 1842.

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José de San Martín — A Argentina declarou sua independência da Espanha em 9 de julho de 1816. Considerado o “Pai da Pátria” argentino, San Martín organizou o Exército dos Andes e liderou campanhas decisivas contra os espanhóis. Sua atuação também foi fundamental para a independência do Chile e do Peru.

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Simón Bolívar — O Peru proclamou sua independência da Espanha em 28 de julho de 1821, sob a liderança de José de San Martín. Bolívar assumiu posteriormente a campanha militar e teve papel decisivo em sua consolidação. A vitória final ocorreu em Ayacucho, em 9 de dezembro de 1824, sob o comando de Antonio José de Sucre.

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Bolívar também foi o herói da independência da Colômbia, que começou seu movimento de independência em 20 de julho de 1810. A libertação formal foi consolidada em 7 de agosto de 1819.

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Simón Bolívar também foi decisivo na independência da Colômbia, iniciada em 20 de julho de 1810 e consolidada pela Batalha de Boyacá, em 7 de agosto de 1819. Na Venezuela, a independência foi declarada em 5 de julho de 1811. Bolívar comandou a campanha que culminou na vitória de Carabobo, em 1821.

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Antonio José de Sucre — O processo de independência do Equador começou em 10 de agosto de 1809 e foi consolidado em 24 de maio de 1822. Nesse dia, Sucre, general ligado a Simón Bolívar, comandou as forças patriotas na decisiva Batalha de Pichincha. A vitória encerrou o domínio espanhol sobre Quito.

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José Gervasio Artigas — Considerado o herói nacional do Uruguai, liderou a luta da Banda Oriental contra o domínio espanhol e defendeu um projeto republicano e federalista. Exilado desde 1820, não participou da declaração de independência de 25 de agosto de 1825. A criação do Estado uruguaio foi reconhecida em 1828.

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Fulgencio Yegros — A independência do Paraguai foi conquistada entre 14 e 15 de maio de 1811, com a rendição do governador espanhol praticamente sem derramamento de sangue. Yegros foi um de seus principais líderes, ao lado de Pedro Juan Caballero, José Gaspar Rodríguez de Francia e outros revolucionários

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Cheddi Jagan e Forbes Burnham — A Guiana conquistou sua independência do Reino Unido em 26 de maio de 1966. Jagan foi pioneiro da luta anticolonial, enquanto Burnham chefiava o governo quando a emancipação foi concretizada. Os dois são considerados protagonistas do processo, ao lado de Peter D’Aguiar.

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Henck Arron — O Suriname conquistou sua independência dos Países Baixos em 25 de novembro de 1975, por meio de negociações políticas. Como primeiro-ministro, Arron conduziu o processo de emancipação. Johan Ferrier, último governador da colônia, tornou-se o primeiro presidente do novo país

Anefo / Croes, R.C wikimedia commons

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