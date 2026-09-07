Golpistas inventam padre amputado, idosa e coroinha feitos por IA para arrecadar dinheiro de fiéis; entenda

O conteúdo com o 'padre de IA' chegou a ter milhares de visualizações e mais de mil compartilhamentos, além de comentários de diversas pessoas dispostas a doar. Zangari levou o caso ao podcast 'Sagrada Polêmica', do qual faz parte com outros jornalistas. 'Os meus amigos ficaram sabendo, então, da história no podcast e passaram avisar todo mundo', contou em entrevista ao g1.