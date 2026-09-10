Paul Bettany compara “VisionQuest” a “Frankenstein”

Além disso, a S.W.O.R.D. recupera o corpo original de Visão, que estava desativado desde a morte em 'Guerra Infinita', e o reconstrói como um androide branco, sem memórias nem emoções. Esse Visão reconstruído enfrenta o Visão criado por Wanda dentro da realidade alternativa, mas, em vez de lutarem, o Visão original transfere para o Visão Branco todas as suas memórias. Ao receber esses dados, o Visão Branco diz 'Eu sou Visão' e desaparece.