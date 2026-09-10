Entretenimento Prince digital: como o astro antecipou em décadas a relação direta entre artistas, fãs e música online Em 14 de fevereiro de 2001, Prince colocou no ar o NPG Music Club, uma iniciativa pioneira na distribuição de música pela internet. O serviço oferecia conteúdo exclusivo diretamente aos fãs, antecipando modelos de assinatura que se tornariam comuns anos depois. E tudo isso em plena era da internet discada! Por Flipar

Reprodução / Prince Online Museum