Entretenimento Hollywood repete a dose: grandes filmes que são remakes de clássicos do passado Refazer filmes de outras épocas é uma prática comum em Hollywood, dando nova roupagem a histórias que já conquistaram o público. Do terror ao romance, grandes sucessos do cinema são novas versões de produções lançadas anos ou até décadas antes. Veja alguns exemplos! Por Flipar

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