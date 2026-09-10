Hollywood repete a dose: grandes filmes que são remakes de clássicos do passado

“Scarface” (1983) – Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Al Pacino, é um remake de “Scarface: A Vergonha de uma Nação”, de 1932, inspirado no universo de Al Capone. A nova versão levou a trama para a Miami dos anos 1980 e transformou Tony Montana em um ícone da cultura pop.
“Onze Homens e um Segredo” (2001) – Dirigido por Steven Soderbergh, é um remake do filme homônimo de 1960, estrelado por Frank Sinatra e outros integrantes do Rat Pack. A nova versão reuniu George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon em um elaborado plano para assaltar cassinos de Las Vegas.
“O Professor Aloprado” (1996) – Estrelado por Eddie Murphy, é um remake da comédia homônima de 1963, dirigida e protagonizada por Jerry Lewis. Na nova versão, o professor Sherman Klump cria uma fórmula para emagrecer e acaba se transformando no arrogante Buddy Love.
“Os Infiltrados” (2006) – Dirigido por Martin Scorsese, é um remake do thriller de Hong Kong “Conflitos Internos”, lançado em 2002. Estrelado por Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson, transferiu a trama para Boston e conquistou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme.
“Cidade dos Anjos” (1998) – Estrelado por Nicolas Cage e Meg Ryan, é uma refilmagem americana de “Asas do Desejo”, filme de Wim Wenders lançado em 1987. A nova versão transferiu a história de Berlim para Los Angeles e transformou o romance entre um anjo e uma mortal no centro da trama.
“O Chamado” (2002) – Dirigido por Gore Verbinski e estrelado por Naomi Watts, é o remake americano do terror japonês “Ring”, de 1998. A história da fita de vídeo amaldiçoada fez grande sucesso e ajudou a abrir caminho em Hollywood para outras refilmagens de filmes de terror japoneses.
“A Herança de Mr. Deeds” (2002) – Estrelada por Adam Sandler e Winona Ryder, a comédia é um remake de “O Galante Mr. Deeds”, clássico de Frank Capra lançado em 1936. A nova versão mantém a premissa do homem simples que herda uma enorme fortuna, mas transporta a história para os tempos modernos.
“Cabo do Medo” (1991) – Dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Robert De Niro e Nick Nolte, é um remake do suspense homônimo lançado em 1962. A nova versão tornou a história do vingativo Max Cady ainda mais sombria e rendeu a De Niro uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.
“King Kong” (2005) – Dirigido por Peter Jackson, é uma refilmagem do clássico “King Kong”, de 1933, um dos grandes marcos do cinema fantástico. Com Naomi Watts no elenco, a nova versão retomou a história do gigantesco gorila levado da Ilha da Caveira para Nova York.
“Nasce uma Estrela” (2018) – Dirigido e estrelado por Bradley Cooper, ao lado de Lady Gaga, é a mais recente refilmagem do clássico lançado em 1937, que também ganhou versões em 1954 e 1976. A produção atualizou a história de amor entre uma artista em ascensão e um astro em decadência.