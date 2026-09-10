Galeria Nova tendência de skincare, ‘scalp care’ ganha espaço e muda a forma de cuidar dos cabelos; conheça Uma nova tendência inspirada na rotina de beleza coreana está direcionando a atenção para uma parte do corpo que costuma ficar em segundo plano: o couro cabeludo. Conhecida como 'scalp care', a prática propõe uma rotina dedicada à região, com produtos desenvolvidos para manter sua pele limpa e equilibrada. Por Flipar

Pexels/Beyzanur K.