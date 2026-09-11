Flávia Alessandra e Renata Sorrah: entenda a relação entre as atrizes

Inclusive, as duas já demonstraram publicamente o carinho uma pela outra. Em uma homenagem nas redes sociais, Mariana escreveu uma bonita mensagem para a irmã, em que destacou a parceria entre as duas, a importância dela em sua vida. Também ressaltou o apoio da irmã aos seus projetos e na criação dos filhos, além de celebrar a relação de cumplicidade entre elas.