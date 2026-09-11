Flávia Alessandra e Renata Sorrah: entenda a relação entre as atrizes

A ligação entre as artistas não vem de parentesco direto, mas de um homem que fez parte da vida de ambas em momentos distintos: o diretor Marcos Paulo, que foi casado com Renata Sorrah entre 1981 e 1984 e, mais tarde, com Flávia Alessandra, entre 1992 e 2002. Desses relacionamentos surgiram as filhas, que aproximaram as duas famílias.
Giulia Costa é filha de Flávia com Marcos Paulo, enquanto Renata Sorrah teve com o diretor a filha Mariana Sochaczewski Simões, que é médica. Ou seja, Mariana e Giulia são meias-irmãs por parte de pai. É esse laço que une as duas atrizes, ainda mais pela convivência frequente entre as irmãs.
Inclusive, as duas já demonstraram publicamente o carinho uma pela outra. Em uma homenagem nas redes sociais, Mariana escreveu uma bonita mensagem para a irmã, em que destacou a parceria entre as duas, a importância dela em sua vida. Também ressaltou o apoio da irmã aos seus projetos e na criação dos filhos, além de celebrar a relação de cumplicidade entre elas.
As duas ainda compartilham outra meia-irmã, Vanessa Simões, a mais velha das três. Ela é fruto do relacionamento de Marcos Paulo com a modelo italiana Tina Serina, sua primeira esposa, com quem ficou casado entre 1970 e 1971. O ator e diretor morreu em 2012, vítima de uma embolia pulmonar.
Flávia Alessandra, que nasceu em 7 de junho de 1974, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, é formada em Direito e chegou a trabalhar como advogada antes de se tornar atriz. Ela estreou na televisão em 1989, na novela 'Top Model', após vencer o concurso Melhor de Três, do 'Domingão do Faustão'.
Ao longo da carreira, Flávia Alessandra deu vida a personagens como Dorothy, em 'A Indomada'; Lívia, em 'Meu Bem Querer', 'Porto dos Milagres' e 'O Beijo do Vampiro'; além da vilã Cristina, em 'Alma Gêmea'. Ela também protagonizou 'Caras e Bocas' e atuou em novelas como 'Duas Caras' e 'Salve Jorge'.
Já Renata Sorrah nasceu em 21 de fevereiro de 1947, no Rio de Janeiro. Ela começou a carreira na televisão em 1969, na Rede Tupi, e, no ano seguinte, estreou na Rede Globo na novela 'Assim na Terra Como no Céu'. A atriz é conhecida por papéis como Heleninha Roitman, em 'Vale Tudo', e a vilã Nazaré Tedesco, em 'Senhora do Destino'.