Celebridades e TV Carolina Ferraz aparece em clima de romance com advogado durante férias na Europa Carolina Ferraz usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores registros de suas férias pela Europa. A atriz passou dez dias entre a Sardenha, na Itália, e a ilha da Córsega, na França. Nas fotos compartilhadas, ela aparece em festas locais, passeios de barco e aproveitando as refeições típicas da região. Por Flipar

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