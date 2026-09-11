Estilo de Vida Palácio de mármore do século 18 parece flutuar sobre lago e hoje abriga hotel de luxo na Índia Instalado em um palácio de mármore do século 18, o Taj Lake Palace é um dos hotéis mais impressionantes da Índia. Cercado pelas águas do Lago Pichola, em Udaipur, o edifício parece flutuar no meio do lago e oferece vistas espetaculares da cidade e das montanhas ao redor. O local fica a cerca de 30 minutos de carro do aeroporto de Udaipur. Por Flipar

Reprodução do Flickr Michele Piselli