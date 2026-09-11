Palácio de mármore do século 18 parece flutuar sobre lago e hoje abriga hotel de luxo na Índia

Construído em 1746 como residência de verão da família real de Mewar, o palácio ocupa uma ilha de cerca de quatro acres no Lago Pichola. Erguido em mármore branco, o edifício é cercado pelas águas do lago e o acesso dos hóspedes ao hotel é feito exclusivamente de barco.
O palácio foi convertido em hotel em 1963 e passou a ser administrado pela rede Taj Hotels em 1971. A arquitetura histórica preservada e os serviços de alto padrão fazem parte da experiência. Dependendo da acomodação e da época do ano, as diárias podem chegar a cerca de US$ 2.770,
O Taj Lake Palace conta com 83 acomodações, distribuídas entre 65 quartos e 18 suítes. Os ambientes combinam elementos da arquitetura histórica do antigo palácio com o conforto de um hotel de luxo, muitos deles com vistas privilegiadas para o Lago Pichola.
As acomodações variam bastante de tamanho, começando pelos quartos de luxo, com cerca de 20 m². No outro extremo está a Suíte Presidencial, que chega a 161 m² e representa a opção mais ampla e sofisticada do hotel.
Algumas acomodações preservam referências ao passado real do palácio. É o caso da suíte Khush Mahal, que mantém elementos associados aos antigos aposentos das rainhas de Mewar, como balanços suspensos, mobiliário de inspiração histórica e obras de arte.
O hotel conta com quatro espaços dedicados à gastronomia e a bebidas. Entre os destaques está o Neel Kamal, restaurante especializado na culinária tradicional do Rajastão e em pratos inspirados na região da fronteira noroeste da Índia.
O Bhairo é voltado à culinária europeia e funciona apenas durante a temporada de inverno. Já o Jharokha oferece café da manhã e permanece aberto ao longo do dia, com um cardápio variado de pratos da gastronomia internacional.
Outra atração é o bar Amrit Sagar, que oferece uma seleção de coquetéis, incluindo opções inspiradas no universo de James Bond. A ligação não é por acaso: o Taj Lake Palace serviu de cenário para o filme “007 Contra Octopussy”, lançado em 1983.
Para os momentos de relaxamento, o Taj Lake Palace oferece o spa J Wellness Circle, academia e uma piscina de aproximadamente 6,3 por 11,8 metros. Os hóspedes também encontram tratamentos e experiências de bem-estar em meio ao cenário histórico do palácio.
O interior do palácio guarda elementos que ajudam a contar séculos de história da família real de Mewar. Ao percorrer seus corredores, os hóspedes encontram armas antigas, pequenos espaços de devoção e registros ligados à genealogia da dinastia que ocupou o local.
A experiência começa antes mesmo do check-in, com um trajeto de cerca de cinco minutos de barco até o palácio e recepção com pétalas de flores e bebida de boas-vindas. Entre os mimos estão serviço de abertura de cama com escalda-pés e passeios de barco ao pôr do sol, que podem incluir música e danças tradicionais.