Galeria Capital mais jovem do país, Palmas tem praça considerada a maior da América Latina e ganha espaço no turismo brasileiro Planejada em meio à vastidão do Cerrado e erguida às margens do majestoso Rio Tocantins, Palmas é a capital mais jovem do país, tendo sido fundada em 20 de maio de 1989. A cidade se destaca pelas avenidas largas, áreas verdes e pelo traçado urbano organizado. Por Flipar

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