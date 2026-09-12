Galeria Eleições 2026: veja as regras com as principais obrigações do eleitor O Brasil terá eleições gerais em 4 de outubro de 2026 para a escolha de presidente da República, governadores, dois senadores por estado e deputados federais e estaduais ou distritais. Caso seja necessário segundo turno para os cargos majoritários, a nova votação ocorrerá em 25 de outubro. Diante do calendário, os cidadãos devem estar atentos às regras que envolvem o exercício do voto e à regularidade da situação eleitoral. Por Flipar

Marcelo Camargo/Agência Brasil