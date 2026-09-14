Você já tinha reparado? Astros de Hollywood que têm algo curioso em comum

TOM CRUISE – Ator e produtor de cinema americano, nasceu em Syracuse, no estado de Nova York, em 3 de julho de 1962. Tornou-se um dos maiores astros de Hollywood, com sucessos como Top Gun e Rain Man. Desde 1996, vive o agente Ethan Hunt na franquia Missão: Impossível.
KEANU REEVES – Ator e músico canadense, nasceu em Beirute, no Líbano, em 2 de setembro de 1964. Alcançou fama internacional no cinema e protagonizou sucessos como Velocidade Máxima, Matrix e a franquia John Wick. Também atuou como produtor e diretor, além de ter integrado a banda de rock Dogstar.
NICOLE KIDMAN – Atriz e produtora australiana, nasceu em Honolulu, no Havaí (EUA), em 20 de junho de 1967, enquanto seus pais australianos viviam temporariamente no país. Cresceu principalmente em Sydney e iniciou cedo a carreira de atriz. Vencedora do Oscar por As Horas, destacou-se também em filmes como Moulin Rouge! e De Olhos Bem Fechados.
BRAD PITT – Ator e produtor de cinema americano, nasceu em Shawnee, no estado de Oklahoma, em 18 de dezembro de 1963. Tornou-se um dos grandes nomes de Hollywood com filmes como Clube da Luta, Seven e Bastardos Inglórios. Venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante por Era uma Vez em... Hollywood.
JENNIFER LAWRENCE – Atriz americana, nasceu em Indian Hills, no Kentucky, em 15 de agosto de 1990. Ganhou projeção mundial como Katniss Everdeen na franquia Jogos Vorazes e acumulou papéis de destaque no cinema. Venceu o Oscar de melhor atriz por O Lado Bom da Vida, lançado em 2012.
JULIA ROBERTS – Atriz e produtora de cinema americana, nasceu em Smyrna, no estado da Geórgia, em 28 de outubro de 1967. Tornou-se uma das estrelas mais populares de Hollywood com filmes como Uma Linda Mulher e O Casamento do Meu Melhor Amigo. Venceu o Oscar de melhor atriz por Erin Brockovich, lançado em 2000.
ANGELINA JOLIE – Atriz, diretora e produtora de cinema americana, nasceu em Los Angeles, na Califórnia, em 4 de junho de 1975. Ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Garota, Interrompida e estrelou sucessos como Lara Croft: Tomb Raider e Malévola. Também se tornou conhecida internacionalmente por sua atuação em causas humanitárias.
SARAH JESSICA PARKER – Atriz e produtora americana, nasceu em Nelsonville, no estado de Ohio, em 25 de março de 1965. Tornou-se mundialmente conhecida como Carrie Bradshaw, protagonista da série Sex and the City. O papel lhe rendeu importantes prêmios e foi retomado posteriormente na série And Just Like That....
KATE HUDSON – Atriz americana, nasceu em Los Angeles, na Califórnia, em 19 de abril de 1979. Filha da atriz Goldie Hawn e do músico Bill Hudson, ganhou projeção internacional com o filme Quase Famosos. O papel lhe rendeu o Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante.
HUGH JACKMAN – Ator, cantor e produtor australiano, nasceu em Sydney, em 12 de outubro de 1968. Alcançou fama mundial interpretando Wolverine na franquia X-Men e também se destacou em musicais. Foi indicado ao Oscar de melhor ator por Os Miseráveis e conquistou importantes prêmios no teatro e no cinema.
BEN STILLER – Ator, comediante, diretor e produtor americano, nasceu em Nova York, em 30 de novembro de 1965. Filho dos atores Jerry Stiller e Anne Meara, construiu uma carreira marcada principalmente pela comédia. Estrelou sucessos como Quem Vai Ficar com Mary?, Entrando Numa Fria e a franquia Uma Noite no Museu.
SCARLETT JOHANSSON – Atriz e cantora americana, nasceu em Nova York, em 22 de novembro de 1984. Começou a atuar ainda criança e ganhou projeção com filmes como Encontros e Desencontros e Moça com Brinco de Pérola. Também alcançou enorme popularidade como Natasha Romanoff, a Viúva Negra, no Universo Cinematográfico Marvel.
JIM CARREY – Ator e comediante canadense, nasceu em Newmarket, na província de Ontário, em 17 de janeiro de 1962. Tornou-se um dos grandes nomes da comédia de Hollywood nos anos 1990, com sucessos como O Máskara, Debi & Lóide e Ace Ventura. Também mostrou sua versatilidade em produções como O Show de Truman e Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças.
MORGAN FREEMAN – Ator, produtor, diretor e narrador americano, nasceu em Memphis, no Tennessee, em 1º de junho de 1937. Dono de uma das vozes mais reconhecíveis do cinema, destacou-se em filmes como Um Sonho de Liberdade, Seven e Menina de Ouro. Por este último, conquistou o Oscar de melhor ator coadjuvante.
BRUCE WILLIS – Ator americano, nasceu em Idar-Oberstein, na então Alemanha Ocidental, em 19 de março de 1955. Ganhou projeção na série A Gata e o Rato e virou astro mundial como John McClane em Duro de Matar. Também marcou o cinema com filmes como Pulp Fiction, O Sexto Sentido e Armageddon. Parou de atuar porque ficou com demência.
OWEN WILSON – Ator, roteirista e produtor americano, nasceu em Dallas, no Texas, em 18 de novembro de 1968. Tornou-se um rosto conhecido das comédias de Hollywood, com filmes como Penetras Bons de Bico, Marley & Eu e Zoolander. Como roteirista, foi indicado ao Oscar por Os Excêntricos Tenenbaums, escrito com Wes Anderson.
WHOOPI GOLDBERG – Atriz, comediante e apresentadora americana, nasceu em Nova York, em 13 de novembro de 1955. Consagrou-se no cinema com produções como A Cor Púrpura, Mudança de Hábito e Ghost: Do Outro Lado da Vida. Por Ghost, conquistou o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1991.
DEMI MOORE – Atriz e produtora americana, nasceu em Roswell, no Novo México, em 11 de novembro de 1962. Tornou-se uma das grandes estrelas de Hollywood nas décadas de 1980 e 1990, com filmes como Ghost, Proposta Indecente e Questão de Honra. Décadas depois, voltou a ganhar grande destaque com sua atuação em A Substância.
DREW BARRYMORE – Atriz, produtora, diretora e apresentadora americana, nasceu em Culver City, na Califórnia, em 22 de fevereiro de 1975. Integrante de uma tradicional família de atores, tornou-se famosa ainda criança ao interpretar Gertie em E.T. – O Extraterrestre. Na vida adulta, consolidou a carreira com sucessos como As Panteras, Afinado no Amor e Como Se Fosse a Primeira Vez.