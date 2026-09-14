Celebridades e TV Você já tinha reparado? Astros de Hollywood que têm algo curioso em comum Eles brilham nas telas, colecionam sucessos e são reconhecidos em praticamente todo o mundo. Mas grandes astros de Hollywood também compartilham uma característica que muitas vezes passa despercebida pelo público: usam preferencialmente a mão esquerda. Veja alguns famosos que fazem parte do grupo dos canhotos. Por Flipar

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