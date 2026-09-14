Celebridades e TV

Solteiro, Alexandre Borges revela lado romântico e diz que está em busca de um romance aos 60 anos

“Estou buscando um romance nos meus 60 anos. Às vezes, eu sinto muita falta de ter alguém, de chegar em casa e ter com quem comentar uma cena legal que fiz”, declarou ele, que ainda confessou ser um homem 'bem romântico'.

Por Flipar
Manoella Mello/TV Globo

Ele se mudou para São Paulo, onde estudou no Centro de Pesquisa Teatral de Antunes Filho e integrou o grupo Boi Voador. Sua trajetória profissional começou no teatro, antes de alcançar o cinema e a televisão. Na TV, estreou na novela 'Guerra sem Fim', da Manchete, em 1993, e chegou à Globo no ano seguinte, em 'Incidente em Antares'.

Divulgação/Globo

O reconhecimento cresceu com 'Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados', de 1995. Ao longo das décadas, Alexandre Borges participou de novelas como 'Laços de Família', de 2000, 'Celebridade', de 2003, 'Caminho das Índias', de 2009, 'Ti-Ti-Ti', de 2010/2011, e 'Avenida Brasil', de 2012.

Reprodução/TV Globo

No cinema, esteve em produções como 'Terra Estrangeira', filme de 1996 dirigido por Walter Salles, 'Um Copo de Cólera', de 1999, 'Bossa Nova', de 2000, e 'Getúlio', de 2014. Paralelamente, manteve uma carreira ativa no teatro e também dirigiu espetáculos. Na vida pessoal, foi casado com a atriz Júlia Lemmertz, de 1993 a 2015.

Mauricio Fidalgo/Globo

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