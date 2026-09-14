Celebridades e TV Solteiro, Alexandre Borges revela lado romântico e diz que está em busca de um romance aos 60 anos “Estou buscando um romance nos meus 60 anos. Às vezes, eu sinto muita falta de ter alguém, de chegar em casa e ter com quem comentar uma cena legal que fiz”, declarou ele, que ainda confessou ser um homem 'bem romântico'. Por Flipar

Manoella Mello/TV Globo