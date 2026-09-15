Galeria Depressão de Danakil: um dos ambientes mais extremos e inóspitos do planeta Com temperaturas que podem chegar a 60?°C e intensa atividade vulcânica, a Depressão de Danakil, na Etiópia, é considerada um dos lugares mais extremos e inóspitos da Terra. O local combina sal, enxofre e minerais em paisagens de beleza inquietante. Por Flipar

Ara?t?rmac? Ekanr?n wikimedia commons