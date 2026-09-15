Galeria De antiga capitania a estado: Alagoas completa mais de dois séculos de história após separação de Pernambuco O dia 16 de setembro de 2026 marca 209 anos da emancipação política de Alagoas como unidade administrativa independente de Pernambuco. A história ganhou um novo capítulo quando, em 1817, um decreto de Dom João VI criou a Capitania das Alagoas e determinou sua separação de Pernambuco. Por Flipar

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