Galeria Bacon: a história, os sabores e as curiosidades por trás de um dos alimentos mais irresistíveis O bacon é um produto suíno curado, normalmente preparado com cortes ricos em gordura e carne. Ficou fortemente associado à culinária dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas alimentos semelhantes existem há séculos em diferentes países. Por Flipar

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