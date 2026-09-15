Bacon: a história, os sabores e as curiosidades por trás de um dos alimentos mais irresistíveis

Muito antes da refrigeração, salgar e curar a carne era uma maneira importante de prolongar sua conservação. Preparações que deram origem aos diferentes tipos de bacon desenvolveram-se especialmente na Europa, com métodos que variavam conforme cada região.
Nos Estados Unidos, o mais comum é feito da barriga suína, responsável pelas conhecidas faixas alternadas de carne e gordura. Em outros lugares, o produto pode ser preparado com cortes do lombo ou de outras partes do porco.
A fabricação geralmente envolve cura com sal e outros ingredientes, seguida ou não de defumação. Esses processos ajudam a desenvolver aroma, textura e sabor, enquanto a composição e o método de fabricação podem variar bastante entre os produtores.
Quando aquecido, o bacon libera gordura e passa por reações químicas que produzem novos aromas e sabores, incluindo a chamada reação de Maillard. É essa combinação de gordura, sal, textura crocante e compostos aromáticos que ajuda a explicar seu sabor marcante.
Bacon aparece em sanduíches, ovos, massas, saladas, sopas, molhos e acompanhamentos. Também pode entrar em receitas doces, criando contraste entre salgado e açúcar, além de ser usado em pequenas quantidades para acrescentar sabor a diferentes pratos.
O bacon americano de barriga é apenas uma das versões existentes. O chamado back bacon, popular no Reino Unido e na Irlanda, utiliza principalmente o lombo e apresenta aparência e proporção de gordura bem diferentes das tiras comuns nos Estados Unidos.
Por ser uma carne processada, o bacon costuma apresentar quantidade elevada de sódio e gordura, dependendo do produto. Por isso, faz mais sentido consumi-lo ocasionalmente e em pequenas porções dentro de uma alimentação equilibrada, em vez de transformá-lo em presença diária.