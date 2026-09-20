Estilo de Vida Louro surpreende pela versatilidade dentro e fora da cozinha Conhecido principalmente como tempero, o louro também está presente na perfumaria, na jardinagem e até na fabricação de sabonetes. Ao longo da história, suas folhas e seus frutos ganharam aplicações práticas, ornamentais e simbólicas. Conheça diferentes utilidades do loureiro, árvore de nome científico Laurus nobilis. Por Flipar

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