Galeria Para além do prato: veja os 10 restaurantes eleitos os mais bonitos do mundo em 2026 O Prix Versailles, renomado prêmio de arquitetura criado em 2015 pela UNESCO, divulgou a seleção dos 16 restaurantes mais bonitos do mundo em 2026, com projetos de diferentes continentes que se destacam pela arquitetura, pelo design e pela experiência oferecida aos visitantes. A China teve grande destaque nesta edição, com quatro restaurantes entre os escolhidos; confira! Por Flipar

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