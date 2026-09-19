Para além do prato: veja os 10 restaurantes eleitos os mais bonitos do mundo em 2026

10º) Carbone (Londres, Reino Unido): Instalado na antiga Embaixada dos Estados Unidos, em Mayfair, o Carbone recria o glamour dos supper clubs americanos dos anos 1950. Veludo, madeira, mosaicos, obras de arte e uma escadaria monumental reforçam a atmosfera luxuosa e teatral.
9º) Finlandia Bistro (Helsinque, Finlândia): O restaurante ocupa um espaço ligado ao Finlandia Hall, projeto do finlandês Alvar Aalto, e preserva elementos originais do arquiteto. Móveis históricos de Aalto convivem com intervenções contemporâneas, criando uma síntese entre patrimônio e design nórdico.
8º) Esc? Playa (Ras El Hekma, Egito): À beira do Mediterrâneo, o Esc? Playa foi concebido para lembrar uma formação rochosa esculpida pela natureza. Curvas, aberturas e superfícies orgânicas integram o restaurante à paisagem e aproximam arquitetura e ambiente natural.
7º) Peridot (Hong Kong, China): Também no The Henderson, o Peridot segue o conceito de “Natural Futurism”, com forte presença da cor verde e milhares de pontos de iluminação artesanal. O design maximalista cria uma experiência visual que se aproxima de um cenário imersivo.
6º) Monsieur Dior by Anne-Sophie Pic (Pequim, China): O restaurante da Dior combina referências da grife francesa com elementos da arte chinesa. Fotografias históricas, obras do artista chinês Hong Hao, detalhes florais e um grande lustre criam um ambiente que conecta moda, arte e gastronomia.
5º) Hana no Kumo (Hong Kong, China): Com apenas 24 lugares, o Hana no Kumo foi inspirado nas flores de cerejeira de Kyoto. Elementos como madeira, papel washi, pedra e iluminação em tons suaves criam uma atmosfera delicada, alinhada à experiência japonesa de kappou.
4º) Akira Back (Hong Kong, China): Situado no The Henderson, o restaurante combina formas curvas, madeira e elementos esculturais inspirados no movimento. Grandes janelas oferecem vistas de Hong Kong, enquanto a decoração incorpora obras da artista Young Hee Back, mãe do chef.
3º) Monti (Gstaad, Suíça): Localizado no hotel The Alpina Gstaad, o Monti apresenta uma versão contemporânea da estética alpina. Madeira, pedra, tecidos e elementos artesanais criam um ambiente elegante, que também valoriza a paisagem das montanhas suíças.
2º) Le Fou (Viena, Áustria): Localizado no hotel The Leo Grand, o Le Fou aposta em uma decoração teatral e sofisticada, com seda, veludo, pedra natural e metais envelhecidos. Os ambientes intimistas misturam referências parisienses com uma atmosfera de bar luxuoso.
1º) Nobu One Za’abeel (Dubai, Emirados Árabes Unidos): Instalado no The Link, passarela suspensa entre as torres do One Za’abeel, o restaurante combina arquitetura monumental, grandes superfícies de vidro e iluminação sofisticada. O projeto aproveita a vista panorâmica de Dubai e segue a proposta gastronômica japonesa-peruana da marca Nobu.