Estilo de Vida Cravo-da-índia: a especiaria aromática que acumula diferentes utilidades Pequeno no tamanho e intenso no aroma, o cravo-da-índia é o botão floral seco do cravoeiro, árvore de nome científico Syzygium aromaticum. Originário das Ilhas Molucas, na Indonésia, ganhou o mundo como especiaria por seu aroma intenso e sabor levemente ardente. Por Flipar

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