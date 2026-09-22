Galeria Níquel: do interior da Terra às baterias, conheça as curiosidades desse metal O níquel está presente em objetos cotidianos, grandes estruturas industriais e tecnologias ligadas à energia. Resistente à corrosão e capaz de formar diferentes ligas metálicas, ele aparece do aço inoxidável às baterias. Conheça algumas curiosidades sobre esse elemento químico. Por Flipar

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