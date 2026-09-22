Rafe Spall, filho do ator que deu vida a Pedro Pettigrew nos filmes, será Arthur Weasley na nova série de “Harry Potter”

Arthur Weasley é o patriarca da família Weasley na saga de Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, e pai de Rony, Gina, Fred, George, Percy, Bill e Charlie. Nos oito filmes da franquia, o personagem foi interpretado pelo ator Mark Williams, que estreou no papel em “Harry Potter e a Câmara Secreta”. Arthur trabalha no Ministério da Magia, no Departamento de Mau Uso dos Artefatos dos Trouxas e é conhecido por seu fascínio por objetos e costumes trouxas.
Junto com Rafe Spall, a HBO confirmou também Molly Hewitt-Richards como Murta que Geme e Jasper Ambrose no papel de Colin Creevey. Anteriormente, já haviam sido anunciados os atores que interpretarão o Professor Gilderoy Lockhart, Gina Weasley, Dobby e o jovem Tom Riddle.
A primeira temporada da série, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, tem estreia prevista para o dia 25 de dezembro de 2026 e terá oito episódios. O protagonista Harry Potter é interpretado por Dominic McLaughlin, enquanto Arabella Stanton vive Hermione Granger e Alastair Stout interpreta Ron Weasley.
Nascido em 10 de março de 1983, em Londres, na Inglaterra, Rafe Joseph Spall estudou na Haberdashers' Aske's Hatcham College, escola secundária pública situada no bairro londrino de New Cross. Antes de iniciar a carreira profissional como ator, Spall fez parte do National Youth Theatre, instituição voltada à formação e ao desenvolvimento de jovens talentos das artes cênicas no Reino Unido.
No início da carreira, Rafe Spall participou de produções como “Todo Mundo Quase Morto”, “Hooligans” e “Juventude Rebelde”. A partir de 2004, iniciou uma parceria recorrente com o diretor Edgar Wright, que o escalou para papéis em “Chumbo Grosso” e “Heróis de Ressaca”, ao lado dos atores Simon Pegg e Nick Frost.
Em 2012, Rafe Spall integrou o elenco de “Prometheus”, dirigido por Ridley Scott, e interpretou o escritor Yann Martel no filme “As Aventuras de Pi”. Três anos depois, atuou em “A Grande Aposta”, ao lado de Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt. Em 2018, viveu o personagem Eli Mills em “Jurassic World: Reino Ameaçado”. Também integrou o elenco de “MIB: Homens de Preto – Internacional”, lançado em 2019.
Na televisão, Rafe Spall protagoniza a série “Trying”, da Apple TV+, desde 2020, e também participou de produções como “Black Mirror” e “A Inglesa”. No teatro, interpretou o protagonista da peça “Constellations”, ao lado da atriz Sally Hawkins, e recebeu uma indicação ao Prêmio Olivier de Melhor Ator por essa atuação.