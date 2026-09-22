Filmes e Séries Rafe Spall, filho do ator que deu vida a Pedro Pettigrew nos filmes, será Arthur Weasley na nova série de “Harry Potter” O ator britânico Rafe Spall foi escalado para interpretar Arthur Weasley na segunda temporada da série de Harry Potter, baseada no livro “Harry Potter e a Câmara Secreta” e produzida pela HBO. Coincidentemente, ele é filho do ator Timothy Spall, que deu vida a Pedro Pettigrew, também conhecido como Rabicho, servo leal de Lorde Voldemort, em cinco dos oito filmes da saga. Por Flipar

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