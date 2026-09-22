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Floresta Torta: bosque polonês desafia as leis da natureza e intriga cientistas

Uma floresta conhecida localmente como 'Krzywy Las' é um dos mistérios botânicos mais fascinantes do mundo e atrai a curiosidade de cientistas, turistas e entusiastas da natureza. Também chamada de 'Floresta Torta', este pequeno bosque localizado perto da cidade de Gryfino, no noroeste da Polônia, chama a atenção por cerca de 400 pinheiros cujos troncos apresentam uma curvatura incomum próxima à base. Em vez de crescerem retos, como ocorre na maioria das árvores, eles se inclinam para o norte, c

Por Flipar
Wikimedia Commons/Maciek

O resultado cria uma paisagem única, que parece saída de um conto de fantasia. As árvores pertencem à espécie Pinheiro-silvestre, muito comum em grande parte da Europa e conhecida por sua resistência ao frio. Especialistas acreditam que elas foram plantadas por volta de 1930, quando a região ainda fazia parte da Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, as fronteiras mudaram e a área passou ao território polonês.

Wikimedia Commons/Rzuwig

Essa mudança histórica dificultou a preservação de documentos que poderiam esclarecer a origem do fenômeno. Até hoje, nenhuma teoria conseguiu explicar de forma definitiva por que apenas esse pequeno grupo de árvores desenvolveu uma curvatura tão uniforme. A hipótese mais aceita afirma que agricultores ou madeireiros moldaram os troncos enquanto ainda eram jovens e flexíveis. O objetivo seria produzir madeira naturalmente curva para a fabricação de móveis, carroças, barcos, trenós ou peças estru

Wikimedia Commons/Kengi

Como os troncos continuaram o crescimento após a intervenção humana, adquiriram a forma peculiar que permanece até os dias atuais. Outra possibilidade sugere que uma forte nevasca pressionou as árvores durante os primeiros anos de vida, mas essa explicação enfrenta resistência porque quase todos os pinheiros se curvam na mesma direção e com um desenho muito semelhante.

Wikimedia Commons/StasiÓ Stachów

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