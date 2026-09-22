Confira os maiores sucessos da dupla Rick e Renner

Os cantores comemoraram 40 anos de estrada este ano. Rick morreu na tarde desta terça-feira (17/9)

Por Correio Braziliense
Reprodução/Instagram

1- Ela é demais

Uma deusa, uma louca, uma feiticeira! Com 73 milhões de streams, a música foi um dos maiores hits da dupla

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2- Nos bares da cidade

A canção de 2003 reúne mais de 70 milhões de streams no Spotify

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3- Estou apaixonado

A gravação ao vivo dessa canção mostra a potência da dupla, que somou mais de 60 milhões de streams

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4- Escolta de Vagalumes

A música fala sobre a saudade da terra natal e o retorno de alguém que foi tentar a vida na cidade grande. Soma 38 milhões de streams no Spotify

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5- Sem direção

De 2003, a música sobre a perda de um amor também é um sucesso da dupla, com mais de 20 milhões de streams

Ari Dias/Divulgação

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