Confira os maiores sucessos da dupla Rick e Renner

Uma deusa, uma louca, uma feiticeira! Com 73 milhões de streams, a música foi um dos maiores hits da dupla
A canção de 2003 reúne mais de 70 milhões de streams no Spotify
A gravação ao vivo dessa canção mostra a potência da dupla, que somou mais de 60 milhões de streams
A música fala sobre a saudade da terra natal e o retorno de alguém que foi tentar a vida na cidade grande. Soma 38 milhões de streams no Spotify
De 2003, a música sobre a perda de um amor também é um sucesso da dupla, com mais de 20 milhões de streams